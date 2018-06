By

【i-CABLE】

美國白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)心臟病發入院。

特朗普總統在社交網站發文指,忙於處理貿易及經濟問題的庫德洛心臟病發,在醫院留醫。

白宮其後表示庫德洛情況良好,醫生相信他很快能康復。

70歲的庫德洛今年3月獲特朗普委任接掌國家經濟委員會,在貿易問題上作風強硬,支持開徵鋼鋁關稅。

他日前陪伴特朗普出席七國集團峰會後,批評揚言開徵報復關稅的加拿大總理杜魯多背叛盟友,猶如在美國背後捅上一刀。

