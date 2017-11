特朗普亞洲行近尾聲 與菲總統會面沒詳談人權

By

特朗普總統接近兩星期的亞洲之行,最後一站是菲律賓,他除了出席東盟系列會議外,並與菲律賓總統杜特爾特舉行雙邊會談。

特朗普亞洲五國之行,最後一站來到菲律賓,出席東盟會議和峰會,大批示威者早在週日就在馬尼拉的美國大使館附近聚集,抗議特朗普到訪,部分人與警員推撞,警方出動水炮驅散他們。

有參與遊行的示威者嘗試靠近東盟峰會會場,抗議美國干預菲律賓的政策,有示威者焚燒美國國旗,防暴警察組成人牆及設置路障,阻止示威者再前進,有示威者將路障擲向警方。

特朗普在菲律賓期間,除了出席東盟峰會外,也首次與菲律賓杜特爾特進行場外雙邊會談。

不過,就兩人有否談及人權問題,美菲就有異議。

白宮說特朗普有提及,但菲律賓就說沒有,雖然這樣,特朗普仍然堅稱會談成功,聲稱雙方關係很好,非常成功。

特朗普這個說法,貫徹整個亞洲之行。

特朗普說:”我們在貿易磋商有很大的進展,遠比以往所有都要大。”

但有關貿易的詳情,就要等週三才公佈。

但並非所有人都感滿意,俄亥俄州共和黨州長John Kasich說:”現在有11個國家同意結盟經商,還有中國憑經濟計劃掘起,嘗試影響全球,而我們卻像要回家,我們就留在家裡,這根本不合理。”

不過特朗普本人就似乎對亞洲之行極度滿意。

特朗普說:”就像紅地毯隆重歡迎,我猜是前無古人,很明顯是尊重的表現,或許少部分是對我,但肯定是對我們國家。”

他此行的不少講話也成為頭條新聞,例如他盛讚以暴力鎮壓毒販和坦誠做市長時曾殺死嫌疑犯的杜特爾特,他又替俄羅斯總統普田辯護,表示相信普田未有干預美國大選。

特朗普說:”我相信普田總統真的感到,他強烈地感到,他沒有干預我們的選舉,他相信的是一回事,我相信的卻是我們的開始工作。”

他因此惹來前情報局領導層報主管的批評。

中情局局長John Brennan說:”我認為這太離譜了,我認為特朗普應為此感到羞恥,不過不太可能,因為似乎他永遠不會為任何事幹羞恥。”

而現任國家情報主任也都不認同特朗普的說法,而許多網民就認為,特朗普極可能向俄國借了錢,以及有色情把柄在俄國手上,所以替普田說話。

