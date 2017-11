【i-CABLE】

特朗普總統見證中美簽署多項經貿協議後,特別提到美中貿易逆差不公平及一面倒,但他不怪責中國,只歸咎於過往政府的政策失衡。

特朗普訪華,其中一個要處理的棘手問題是兩國龐大的貿易逆差,但他沒有如以往般指責中國。

習近平相信中美經濟互補潛力遠大於競爭,鼓勵中國企業到美國投資,亦歡迎美國企業及金融機構參與「一帶一路」項目。

習近平和特朗普在中美企業家對話會,見證雙方代表簽署商貿協議,15項合作涵蓋能源、航空等多個範疇,合共多達破紀錄的2,535億美元,商務部長鍾山形容為奇蹟。

