前競選人員被起訴 特朗普發推文圖劃清界線

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調查通俄案的特別檢察官週一向特朗普前競選經理Paul Manafort及其商業夥伴兼競選助理Rick Gates提出起訴，特朗普總統週一很快發出推文，企圖與事件劃清界線，聲稱Manafort被指涉及的控罪已是”多年前的事”，並堅稱其競選團隊與俄羅斯並無串通。

特朗普為了避嫌，試圖將媒體的注意力轉移到希拉莉和民主黨身上，他在社交媒體Twitter中發文，指為何希拉莉和民主黨並非調查的焦點。

特朗普發推文說：”對不起，但這已多年前的事，Paul Manafort還未加入特朗普競選陣營，為何貪瀆的希拉莉及民主黨並非焦點？”

特朗普用大階發文，強調絕無串通勾結。

白宮發言人桑德斯表示，這次起訴”與總統完全無關係”，因為”大多數”的指控是源於二人加入特朗普競選陣營前。

另外，前外交政策顧問George Papadopolous已承認向聯邦調查局說謊罪，他被指就拉攏俄羅斯政府官員與特朗普團隊會面的細節說謊。

對此，桑德斯稱Papadopolous只是特朗普競選團隊的”義工”，他曾是一個委員會的成員，而他與特朗普只曾見面一次。

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