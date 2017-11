特朗普叫選民勿投票給Moore競選對手 稱性指控是陣年往事

By

【KTSF】

特朗普總統週二首度正面回應,競逐阿拉巴馬州聯邦參議院議席的共和黨候選人Roy Moore被指涉及的性侵犯事件,特朗普說,選民不應投票給與Moore對戰的”自由派”對手,並試圖淡化Moore面臨的性侵犯指控。

雖然有不少共和黨高層已揚言希望Moore退選,但特朗普週二表現的立場似乎在挺Moore,他說不希望有自由派的人,亦即民主黨候選人Doug Jones佔據該議席,他說不希望有類似Jones對罪案軟弱的人進入參院。

特朗普說,他會在下週公布是否為Moore拉票助選。

目前共有6名女性表示在未成年時,曾經被Moore追求,他當時30來歲,任職助理地方檢察官,其中兩人指被他性侵,Moore則一一否認各人的指控.

週二有記者問特朗普,如果被指性侵的候選人是民主黨人,他會否背書支持,特朗普沒有回應有關問題,反指Moore已一再重申他沒有做錯事。

特朗普說:”Moore已否認,我只可以這樣說,他否認有做過。”

另外,特朗普也提到,這些指控已是數十年前的事,”40年是一段很長的時間”,他不明白這些女性為何在這一刻才提出指控。

同屬共和黨的參議院多數黨領袖麥康尼、眾議院議長賴恩都因應這些指控而要求Moore退選,共和黨全國委員會和全國共和黨參議院委員會亦已不再支持Moore參選。

阿拉巴馬州的聯邦參議院議席特別選舉將於12月12日舉行。

