行政總裁相繼退出 特朗普宣布解散經濟諮詢委員會

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特朗普總統針對維珍尼亞州Charlottesville市暴力示威所發表的言論，引發多名行政總裁退出他上任後成立的兩個經濟諮詢委員會，他週三發出推文，表示將會解散這兩個委員會。

特朗普週三發推文說：”為了不向製造業委員會和策略及政策委員會的商界人士施壓，我會把兩個委員會解散，謝謝各位！”

在Charlottesville市暴力事件發生後，特朗普因為沒有點名批評白人至上組織而被受批評，當時已有多名行政總裁退出委員會，至週二，特朗普再次肯定他最初的言論，聲稱右翼左翼雙方都要為事件負責，解發更多行政總裁宣布退出。

特朗普週二在Trump Tower說，週六的示威有很多壞人參與，但他補充說：”與此同時，雙方都有非常優秀的人。”

特朗普的言論一出，立即在華府以至全國引發強烈反彈。

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