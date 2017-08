行政總裁相繼退出 特朗普宣布解散經濟諮詢委員會

By

【KTSF】

特朗普總統針對維珍尼亞州Charlottesville市暴力示威所發表的言論,引發多名行政總裁退出他上任後成立的兩個經濟諮詢委員會,他週三發出推文,表示將會解散這兩個委員會。

特朗普週三發推文說:”為了不向製造業委員會和策略及政策委員會的商界人士施壓,我會把兩個委員會解散,謝謝各位!”

在Charlottesville市暴力事件發生後,特朗普因為沒有點名批評白人至上組織而被受批評,當時已有多名行政總裁退出委員會,至週二,特朗普再次肯定他最初的言論,聲稱右翼左翼雙方都要為事件負責,解發更多行政總裁宣布退出。

特朗普週二在Trump Tower說,週六的示威有很多壞人參與,但他補充說:”與此同時,雙方都有非常優秀的人。”

特朗普的言論一出,立即在華府以至全國引發強烈反彈。

