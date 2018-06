特朗普為零容忍政策辯護 指美國不會淪為難民營

By

【i-CABLE】

特朗普總統再次為零容忍政策辯護,強調絕不容許美國變成難民營,司法部長塞申斯指,政策不是要拆散家庭,如果可以興建圍牆與修例堵塞漏洞,便不需要面對現時艱難的抉擇。

美國得州一個拘留所由貨倉改建,目前囚禁了逾千名在零容忍政策下,被拘捕的非法入境者,當中有大約500個家庭和200名與父母分離的兒童。拘留所設施簡陋,所有人共用流動洗手間,他們亦只有錫紙保暖,同時要居住於鐵籠內,缺乏私穩。

對於有批評指,零容忍政政策導致兒童和家人分離,特朗普在Twitter貼文指,兒童被最差劣的罪犯利用,作為進入美國的工具。

他出席活動時,亦再次為零容忍政策辯護。他指美國的入境法例是全世界最差,又指一個沒有邊境的國家不是一個國家,強調要保障國家和人民安全,現時的情況令他感到悲傷。

司法部長塞申斯在另一個場合指,絕不鼓勵任何人帶同子女非法進入美國,又指政策的目的不是拆散家庭。

塞申斯重申,總統特朗普表明現時的情況不可以持續,如果可以在邊境興建圍牆,以及在國會通過修例堵塞漏洞,將不需再面對現時的艱難抉擇。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。