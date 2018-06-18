特朗普為零容忍政策辯護 指美國不會淪為難民營

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特朗普總統再次為零容忍政策辯護，強調絕不容許美國變成難民營，司法部長塞申斯指，政策不是要拆散家庭，如果可以興建圍牆與修例堵塞漏洞，便不需要面對現時艱難的抉擇。

美國得州一個拘留所由貨倉改建，目前囚禁了逾千名在零容忍政策下，被拘捕的非法入境者，當中有大約500個家庭和200名與父母分離的兒童。拘留所設施簡陋，所有人共用流動洗手間，他們亦只有錫紙保暖，同時要居住於鐵籠內，缺乏私穩。

對於有批評指，零容忍政政策導致兒童和家人分離，特朗普在Twitter貼文指，兒童被最差劣的罪犯利用，作為進入美國的工具。

他出席活動時，亦再次為零容忍政策辯護。他指美國的入境法例是全世界最差，又指一個沒有邊境的國家不是一個國家，強調要保障國家和人民安全，現時的情況令他感到悲傷。

司法部長塞申斯在另一個場合指，絕不鼓勵任何人帶同子女非法進入美國，又指政策的目的不是拆散家庭。

塞申斯重申，總統特朗普表明現時的情況不可以持續，如果可以在邊境興建圍牆，以及在國會通過修例堵塞漏洞，將不需再面對現時的艱難抉擇。

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