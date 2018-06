特朗普稱會簽署行政命令 非法入境者無須與子女分開扣押

By

【KTSF】

針對司法當局近月對非法入境者實施零容忍政策,導致有非法入境者被扣押時被迫與子女分離,特朗普總統週三表示,稍後將會簽署一道行政命令,結束邊境當局將非法入境者與子女分開扣押的措施。

特朗普在白宮與國會議員會面時對在場的記者說:”我們希望保持家庭完整,這是非常重要的,我稍後將會針對這方面簽署一些文件。”

此舉將標示特朗普政府在處置非法入境者的做法出現大逆轉,特朗普政府轄下多名官員一直堅稱,這種做法無錯,而在法律和法庭的指示下,他們是在別無選擇的情況下才實施家庭分離政策。

國土安全部長Kirstjen Nielsen、特朗普本人以及其他高官都曾多番表示,只有國會通過新法,才可結束這種做法,但民主和共和兩黨的議員都表示,總統其實可以輕易撤回這項措施。

兒童拘押在鐵籠的影像,近日在媒體曝光,也有兒童哭喊找父母的錄音流出,特朗普週三指出,這些影像”影響所有人”,但也要加強邊境安全,杜絕罪案。

特朗普週三稍早也發推文,指責這是民主黨的錯,”因為他們沒有投票支持通過移民法案,他們希望開放邊界,但這樣會滋生罪惡。

特朗普政府近日對非法入境者實施零容忍政策,所有非法入境者都會遭到當局刑事檢控,此舉導致面臨檢控的成年人會交由聯邦法警局扣押,而他們的子女就安置到聯邦健康及人類服務局管轄的設施。

在前總統奧巴馬政府時期,這類非法入境家庭通常會面臨民事遞解聆訊,家庭成員無須分開拘押。

據國土安全部提供的資料,最近數週家庭分離的個案激增,在5月5日至6月9期間,有超過2,300名兒童被迫與父母分離。

據知情人士透露,特朗普即將簽署的行政命令,並不會結束零容忍政策,目標只是讓家庭不用分開。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。