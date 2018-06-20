特朗普稱會簽署行政命令 非法入境者無須與子女分開扣押

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【KTSF】

針對司法當局近月對非法入境者實施零容忍政策，導致有非法入境者被扣押時被迫與子女分離，特朗普總統週三表示，稍後將會簽署一道行政命令，結束邊境當局將非法入境者與子女分開扣押的措施。

特朗普在白宮與國會議員會面時對在場的記者說：”我們希望保持家庭完整，這是非常重要的，我稍後將會針對這方面簽署一些文件。”

此舉將標示特朗普政府在處置非法入境者的做法出現大逆轉，特朗普政府轄下多名官員一直堅稱，這種做法無錯，而在法律和法庭的指示下，他們是在別無選擇的情況下才實施家庭分離政策。

國土安全部長Kirstjen Nielsen、特朗普本人以及其他高官都曾多番表示，只有國會通過新法，才可結束這種做法，但民主和共和兩黨的議員都表示，總統其實可以輕易撤回這項措施。

兒童拘押在鐵籠的影像，近日在媒體曝光，也有兒童哭喊找父母的錄音流出，特朗普週三指出，這些影像”影響所有人”，但也要加強邊境安全，杜絕罪案。

特朗普週三稍早也發推文，指責這是民主黨的錯，”因為他們沒有投票支持通過移民法案，他們希望開放邊界，但這樣會滋生罪惡。

特朗普政府近日對非法入境者實施零容忍政策，所有非法入境者都會遭到當局刑事檢控，此舉導致面臨檢控的成年人會交由聯邦法警局扣押，而他們的子女就安置到聯邦健康及人類服務局管轄的設施。

在前總統奧巴馬政府時期，這類非法入境家庭通常會面臨民事遞解聆訊，家庭成員無須分開拘押。

據國土安全部提供的資料，最近數週家庭分離的個案激增，在5月5日至6月9期間，有超過2,300名兒童被迫與父母分離。

據知情人士透露，特朗普即將簽署的行政命令，並不會結束零容忍政策，目標只是讓家庭不用分開。

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