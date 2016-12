特朗普譴責柏林攻擊事件 或落實禁穆斯林入境美國

By

德國柏林市的聖誕市集發生貨車撞人群的攻擊事件後,候任總統特朗普除了出言譴責外,也重提他要強硬對付極端恐怖組織的承諾,似乎會重新推動他建議要暫停讓穆斯林入境美國的競選承諾。

在競逐共和黨總統提名時,特朗普其中一項口號是要禁止穆斯林入境美國,這番言論曾惹來兩黨政客的強烈批評,在取得共和黨提名後,特朗普的語調有所放鬆,稱禁令是要針對來自與恐襲活動有連繫國家的穆斯林。

至週三,當被問及柏林的攻擊事件有否令他重新評估禁令,以及是否要身處美國的穆斯林向當局登記資料時,特朗普回答說:”你知道我的主張,一直如此,事實亦證明我是對的,百分百正確。”

特朗普稱,所發生的事是令人可恥的,這宗暴力事件是對”人性的攻擊,必須制止”。

另外,特朗普過渡小組的發言人Jason Miller稍後說,特朗普的計劃”可能會令把頭埋在政治正確沙堆裏的人感到不快”。

Miller說:”候任總統一直都明確指出,要暫緩讓來自恐襲比率高的國家的人士入境美國,同時要對入境者實施嚴格的篩選程序,保障美國民眾的安全。”

