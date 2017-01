特朗普召記者會 斥俄國報告外洩屬不光彩事件（視頻）

By

【KTSF】

候任總統特朗普週三早上召開記者會,談及有未經證實的情報指俄羅斯掌握其不利資料的報導,特朗普稱,假如有關消息是從美國情報機關洩漏出來,將會”對其公信力造成重大打擊”。

這次是特朗普自去年7月以來,首度召開記者會。

他談及有關情報時說:”我認為消息洩漏出來是不光彩的事,我有看過情報,我在簡報會中有看過有關情報,這完全是假新聞,造假,完全沒有發生,是由政敵編造出來。”

一名聯邦官員週二晚對美聯社稱,情報官員上週向特朗普與奧巴馬總統提交一份未經證實的報告,當中指稱俄羅斯手上持有對特朗普不利的私人和財務資料,該名官員要求保持匿名,因為他未獲授權公開有關消息。

有關報導傳出後,特朗普即時在社媒Twitter發文指責,聲稱他是因為擊敗了其他共和黨總統候選人和民主黨的希拉莉而遭到批鬥。

