特朗普再警告北韓要循規蹈矩 稱”怒火”言論或太溫和

特朗普總統週四再向北韓發出新警告,要求金正恩政府”循規蹈矩”,否則將會面臨極大麻煩,他還說之前的怒火警告可能太溫和。

特朗普週四在新澤西州接受記者提問,他說可能該番話還不夠強硬,但他拒絕透露美國是否正考慮先發制人進行軍事攻擊,聲稱其政府不會公開評論相關的討論。

特朗普日前發出怒火警告後,北韓接著公開計劃向關島附近海域發射彈道導彈的細節,至週四,特朗普稱是時候有人認真對付北韓了。

特朗普在副總統彭斯陪同下說:”北韓最好循規蹈矩,否則將會面臨少數國家曾面對的麻煩。”

特朗普正在當地一個高爾夫球渡假村渡假,他是在與國家安全顧問會面後,向記者講話,他說美國當然會考慮與北韓磋商,但過去25年,雙方的對話都沒有成果,他亦重申,北韓最大的貿易夥伴中國應該要做更多,向北韓施壓,而他預料中國會這樣做。

攻打關島附近海域如果真的成事,將會是北韓迄今最具挑釁性的導彈發射,北韓聲稱,正計劃向閞島附近發射4枚Hwasong-12導彈,航程會越過日本領空,美國在關島設有兩個軍事基地,有7,000美軍駐守,當地人口約有16萬。

就北韓這項導彈發射計劃,日本與南韓已表達強烈不滿。

