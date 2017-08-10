特朗普再警告北韓要循規蹈矩 稱”怒火”言論或太溫和

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特朗普總統週四再向北韓發出新警告，要求金正恩政府”循規蹈矩”，否則將會面臨極大麻煩，他還說之前的怒火警告可能太溫和。
特朗普週四在新澤西州接受記者提問，他說可能該番話還不夠強硬，但他拒絕透露美國是否正考慮先發制人進行軍事攻擊，聲稱其政府不會公開評論相關的討論。
特朗普日前發出怒火警告後，北韓接著公開計劃向關島附近海域發射彈道導彈的細節，至週四，特朗普稱是時候有人認真對付北韓了。
特朗普在副總統彭斯陪同下說：”北韓最好循規蹈矩，否則將會面臨少數國家曾面對的麻煩。”
特朗普正在當地一個高爾夫球渡假村渡假，他是在與國家安全顧問會面後，向記者講話，他說美國當然會考慮與北韓磋商，但過去25年，雙方的對話都沒有成果，他亦重申，北韓最大的貿易夥伴中國應該要做更多，向北韓施壓，而他預料中國會這樣做。
攻打關島附近海域如果真的成事，將會是北韓迄今最具挑釁性的導彈發射，北韓聲稱，正計劃向閞島附近發射4枚Hwasong-12導彈，航程會越過日本領空，美國在關島設有兩個軍事基地，有7,000美軍駐守，當地人口約有16萬。
就北韓這項導彈發射計劃，日本與南韓已表達強烈不滿。
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