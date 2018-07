【i-CABLE】

特朗普總統表示,會留待11月的國會中期選舉後,才會與墨西哥及加拿大簽署新版本的北美自由貿易協定。

特朗普在霍士新聞一個節目上表示,雖然他隨時都可以簽署一份新版的北美自由貿易協定,但他始終對協定感到不滿,希望協定變得更公平,為了有更多時間商討,會留待中期選舉後才簽署。

加拿大本月起,向總值166億加元的美國進口商品徵收報復關稅,以回應美方的鋼鋁徵稅,特朗普再次威脅,會向由加拿大進口的汽車及零件徵收關稅報復。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。