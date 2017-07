特朗普為長子辯護 稱涉俄調查是”政壇史上最大政治迫害”

By

【KTSF】

特朗普長子小特朗普被揭去年大選時,曾與莫斯科律師會面,企圖取得俄羅斯政府疑掌握不利希拉莉的黑材材,事件揭發後,特朗普週三在社交網站Twitter為兒子辯護,形容他是”公開、透明和無辜”。

特朗普也稱,涉俄調查是”政壇歷來最大的性治迫害”。

小特朗普週二公開了多個電郵,內容是他與中間人安排與莫斯科律師會面的細節,這些電郵顯示,特朗普陣營在去年大選時,曾積極尋求俄羅斯協助。

小特朗普公開的電郵,是他與一名音樂出版人之間的對話,該名音樂出版人希望他與一名俄羅斯政府律師會面,後者被指掌握希拉莉的黑材料,而會面是”俄羅斯和其政府對特朗普表示支持的舉措之一”。

電郵顯示,小特朗普當時被告知,俄羅斯政府持有不利希拉莉的材料,以及她與俄羅斯的交往,小特朗在電郵中回覆到:”正合我意”(I love it.)。

特朗普的律師Jay Sekulow在接受NBC電視台”Today”節目訪問時說,小特朗普同意會面,不代表他有抵觸法律,而總統本人並不知道小特朗普在6月曾與該名律師會面,總統也是在近期才知悉兒子有這些電郵通訊。

小特朗普本人則接受霍士新聞頻道(Fox News)訪問,稱該次會面其實沒有甚麼意思,他沒有對父親說因為根本不藉一談,如果可以重頭來過,他會用不同的方式處理此事。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。