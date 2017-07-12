特朗普為長子辯護 稱涉俄調查是”政壇史上最大政治迫害”

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【KTSF】

特朗普長子小特朗普被揭去年大選時，曾與莫斯科律師會面，企圖取得俄羅斯政府疑掌握不利希拉莉的黑材材，事件揭發後，特朗普週三在社交網站Twitter為兒子辯護，形容他是”公開、透明和無辜”。

特朗普也稱，涉俄調查是”政壇歷來最大的性治迫害”。

小特朗普週二公開了多個電郵，內容是他與中間人安排與莫斯科律師會面的細節，這些電郵顯示，特朗普陣營在去年大選時，曾積極尋求俄羅斯協助。

小特朗普公開的電郵，是他與一名音樂出版人之間的對話，該名音樂出版人希望他與一名俄羅斯政府律師會面，後者被指掌握希拉莉的黑材料，而會面是”俄羅斯和其政府對特朗普表示支持的舉措之一”。

電郵顯示，小特朗普當時被告知，俄羅斯政府持有不利希拉莉的材料，以及她與俄羅斯的交往，小特朗在電郵中回覆到：”正合我意”（I love it.）。

特朗普的律師Jay Sekulow在接受NBC電視台”Today”節目訪問時說，小特朗普同意會面，不代表他有抵觸法律，而總統本人並不知道小特朗普在6月曾與該名律師會面，總統也是在近期才知悉兒子有這些電郵通訊。

小特朗普本人則接受霍士新聞頻道（Fox News）訪問，稱該次會面其實沒有甚麼意思，他沒有對父親說因為根本不藉一談，如果可以重頭來過，他會用不同的方式處理此事。

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