特朗普辯護辭退聯調局局長決定 稱兩黨將會感謝他

特朗普總統週三在社交媒體Twitter多次發文,就辭退聯邦調查局局長James Comey作出辯護,他說共和黨人和民主黨人”將會感謝我”這樣做,但沒提及這項決定,會對聯調局調查其競選團隊與俄羅斯的關係有何影響。

特朗普在發文中稱,他將會選出的接替人選,”將會做得更好,重振聯調局的精神和地位”。

特朗普週二辭退Comey的決定,讓各界關注聯調局對特朗普競選團隊與俄羅斯關係的調查,會否受到影響,有批評者直斥這是特朗普使出的招數,目的正是要阻撓這項調查,而特朗普早前曾表示聯調局的調查是”一場騙局”,並否認與俄羅斯有任何關係。

民主黨形容,特朗普這次辭退Comey,有如前總統尼克遜於1973年,辭退調查水門案的獨立檢控官,民主黨再次要求國會任命一名獨立檢控官,調查特朗普競選團隊與俄羅斯的關係,不過此舉遭到共和黨反對。

特朗普在推文中,稱Comey”已失去華府差不多所有人的信心”,他說”當一切回復平靜後,他們到頭來會感謝我!”

Comey去年在總統大選舉行前數天,突然宣布重啟希拉莉案的調查,引發民主黨人的不滿,雖然如此,民主黨人認為這不足以成為辭退Comey的理由。

有共和黨人也對特朗普的決定提出質疑,北卡羅萊納州共和黨參議員Richard Burr發出措詞強硬的聲明,指稱”他對解僱Comey局長的時機和原因感到不安”。

