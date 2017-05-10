特朗普辯護辭退聯調局局長決定 稱兩黨將會感謝他

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特朗普總統週三在社交媒體Twitter多次發文，就辭退聯邦調查局局長James Comey作出辯護，他說共和黨人和民主黨人”將會感謝我”這樣做，但沒提及這項決定，會對聯調局調查其競選團隊與俄羅斯的關係有何影響。
特朗普在發文中稱，他將會選出的接替人選，”將會做得更好，重振聯調局的精神和地位”。
特朗普週二辭退Comey的決定，讓各界關注聯調局對特朗普競選團隊與俄羅斯關係的調查，會否受到影響，有批評者直斥這是特朗普使出的招數，目的正是要阻撓這項調查，而特朗普早前曾表示聯調局的調查是”一場騙局”，並否認與俄羅斯有任何關係。
民主黨形容，特朗普這次辭退Comey，有如前總統尼克遜於1973年，辭退調查水門案的獨立檢控官，民主黨再次要求國會任命一名獨立檢控官，調查特朗普競選團隊與俄羅斯的關係，不過此舉遭到共和黨反對。
特朗普在推文中，稱Comey”已失去華府差不多所有人的信心”，他說”當一切回復平靜後，他們到頭來會感謝我！”
Comey去年在總統大選舉行前數天，突然宣布重啟希拉莉案的調查，引發民主黨人的不滿，雖然如此，民主黨人認為這不足以成為辭退Comey的理由。
有共和黨人也對特朗普的決定提出質疑，北卡羅萊納州共和黨參議員Richard Burr發出措詞強硬的聲明，指稱”他對解僱Comey局長的時機和原因感到不安”。
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