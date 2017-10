亡兵遺孀指總統致電慰問言論不敬 特朗普否認

By

美軍和非洲尼日爾士兵10多天前在尼日爾西南部聯合巡邏時遭遇突襲,美國特種部隊有4名隊員喪生,特朗普總統致電慰問其中一名陣亡士兵的遺孀,通話內容話又惹是非。

消息指出,特朗普週二打電話給在尼日爾陣亡美軍士兵La David Johnson的遺孀,談了5分鐘,據當時在場陪伴遺孀,用揚聲器旁聽的民主黨籍佛羅里達州聯邦眾議員Federica Wilson說,特朗普用嘲諷的語氣對遺孀講:”"他(Johnson)應該知道參軍是什麼”,Wilson因此指特朗普是個麻木的人,並不具備總統應有的品格、風度及同情心。

Wilson說:”他(特朗普)對遺孀說,我猜他知道他會怎樣,他(特朗普)多麼麻木。”

特朗普就反指Wilson誣蔑他,他說:”我沒說過那位國會議員所講的,完全沒說過。”

特朗普發推文聲稱有證據,但沒有展示出來,Wilson就堅持自己所言屬實。

當時也在場旁聽的陣亡美軍的媽媽也證實,Wilson所言屬實,自己都聽到特朗普說了什麼,母親對華盛頓郵報說,特朗普不尊重她的兒女與丈夫。

這次是特朗普就慰問陣亡美軍的事再次惹是非,前兩天他指責奧巴馬總統很少,甚至沒有致電給陣亡將士的家屬,遭到奧巴馬政府時期的官員駁斥後,又將白宮幕僚長John Kelly的陣亡兒子扯出來,替自己辯護。

