亡兵遺孀指總統致電慰問言論不敬 特朗普否認

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【KTSF 張麗月報導】

美軍和非洲尼日爾士兵10多天前在尼日爾西南部聯合巡邏時遭遇突襲，美國特種部隊有4名隊員喪生，特朗普總統致電慰問其中一名陣亡士兵的遺孀，通話內容話又惹是非。

消息指出，特朗普週二打電話給在尼日爾陣亡美軍士兵La David Johnson的遺孀，談了5分鐘，據當時在場陪伴遺孀，用揚聲器旁聽的民主黨籍佛羅里達州聯邦眾議員Federica Wilson說，特朗普用嘲諷的語氣對遺孀講：”"他（Johnson）應該知道參軍是什麼”，Wilson因此指特朗普是個麻木的人，並不具備總統應有的品格、風度及同情心。

Wilson說：”他（特朗普）對遺孀說，我猜他知道他會怎樣，他（特朗普）多麼麻木。”

特朗普就反指Wilson誣蔑他，他說：”我沒說過那位國會議員所講的，完全沒說過。”

特朗普發推文聲稱有證據，但沒有展示出來，Wilson就堅持自己所言屬實。

當時也在場旁聽的陣亡美軍的媽媽也證實，Wilson所言屬實，自己都聽到特朗普說了什麼，母親對華盛頓郵報說，特朗普不尊重她的兒女與丈夫。

這次是特朗普就慰問陣亡美軍的事再次惹是非，前兩天他指責奧巴馬總統很少，甚至沒有致電給陣亡將士的家屬，遭到奧巴馬政府時期的官員駁斥後，又將白宮幕僚長John Kelly的陣亡兒子扯出來，替自己辯護。

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