特朗普譴責移除邦聯銅像 聲稱美國歷史正被撕裂

By

【KTSF】

針對近日全美有不少紀念邦聯時代的銅像雕塑相繼被移除,特朗普總統週四嚴詞譴責這一行動,聲稱”美國的歷史和文化正被撕裂”。

在維珍尼亞州Charlottesville市發生的示威演變成暴力衝突,導致一人死亡後,特朗普沒有點名譴責發起示威的白人至上主義者和新納粹分子而備受指責,至週一,他在面臨各方壓力下,指斥白人至上主義者和新納粹分子是罪犯和暴徒,但週二又故態復萌,再次表示右翼和左翼雙都要對事件負責,並聲稱雙方”都有優秀的人”在其中。

至週四,特朗普再在社交網站Twitter發推文,譴責近日多個城市移走紀念內戰邦聯時期的銅像雕塑,他在推文中說:”你不能改變歷史,但你可以從中學習,Robert E. Lee…Stonewall Jackson — 下一個是誰?華盛頓,傑弗遜?很愚昧…”

特朗普稱,從城市、小鎮和公園移走的美麗(雕塑)將會被廣泛惦記,而且永遠無法代替。

另外,特朗普也在早前的推文中,炮轟同黨的參議員Lindsey Graham和Jeff Flake,他說Graham想出鋒頭,沒有正確表明他對示威的立場,另外說Flake是”毒物”,並讚揚Flake初選的競爭對手。

Graham週三曾抨擊特朗普,指斥他竟然把白人至上主義者的道德價值與反對他們的人士相提並論,完全是大倒退,而Flake最近數週也不斷抨擊特朗普。

而據消息人士透露,特朗普週三曾對幕僚說,他很滿意自己週二在記者會上的表現,認為他有力地向傳媒作出反擊。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。