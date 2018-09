By

特朗普總統指示聯邦司法部,立即解密有關調查俄羅斯被指干預前年美國大選的文件。

特朗普要求解密的文件,包括聯邦調查局要求監聽前幕僚佩奇的20頁申請書,司法部官員的面談記錄,還有聯邦調查局前局長科米、前副局長麥凱布及一名前探員有關通俄調查的短訊全文。

據報司法部和聯邦調查局內部均對特朗普的指令感到驚訝,未知從何入手,眾議院情報委員會的民主黨領袖希夫批評特朗普濫權,選擇性地要求公開對自己有利的文件,干預執法部門調查。

