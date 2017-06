特朗普發推文回應Comey證詞 稱感到”完全清白”

By

【KTSF】

特朗普總統週五打破沉默,在社交媒體發文回應前聯邦調查局局長James Comey週四的國會聽證,他說Comey的言論證明他”完全清白”。

特朗普在Twitter發文說:”雖然有眾多虛假陳述和謊言,(證明我)完全清白…哇!Comey是洩密者。”(Despite so many false statements and lies, total and complete vindication…and WOW, Comey is a leaker!)

特朗普接著還讚揚霍士新聞(Fox News)等媒體的報導。

在聽證會中,Comey詳述他與特朗普的接觸,並斷言特朗普辭退他,是要干預聯調局對特朗普競選陣營與俄羅斯關係的調查。

聯邦眾議院議長賴恩在聽證會結束後,以特朗普剛入主白宮為由,試圖為特朗普辯護。

不過,屬於溫和派的共和黨參議員Susan Collins表示,國會有必要取得總統與Comey任何可能存在的對話錄音,她形容Comey是一位”高尚正值”的人。

