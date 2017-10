特朗普宣布美國濫用鴉片類藥品成災 但無增撥款應對

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週四宣佈,美國出現了鴉片類藥品災禍,令全國進入公共衛生緊急狀態,他說會採取新措施來對抗,但戒毒專家就指他講一套做一套,公共醫療衛生基金的經費只是剩下不足6萬元。

根據聯邦疾控中心(CDC)數字顯示,鴉片類藥品濫用,平均每天奪取超過140人的生命,所謂鴉片類藥品,包括部份處方止痛藥、海洛英和fentanyl等合成藥品。

面對這個鴉片類藥品危機,特朗普週四宣佈進入全國公共衛生緊急狀態,有效期90天,期滿可以續期,意味著政府可以在多方面重新調配資源,以及在偏遠地區擴大提供有關的醫療服務,不過聯邦政府不會提供新的資金來對抗這個危機,由於這次並非是全國緊急狀態,因此不能動用聯邦救災基金。

特朗普表示,是時候令社區遠離毒癮,並聲言這一代可以結束鴉片疫情。

特朗普政府官員表示,他們會催促國會在年底的預算談判中,加入新的額外撥款投入公共醫療衛生緊急基金,而這個基金目前只得5.7萬元。

批評者就認為 叫得做 “緊急”,就應該要額外撥款應對,如果只是將資源調來調去是於是無補。

此外,也有戒毒專家批評,特朗普同他的政府並無計劃加強有關的服務,去應對過量使用鴉片類藥品問題,而只是曉得向公眾擺高姿態,同時又猛減有關服務的經費。

