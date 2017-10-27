特朗普宣布美國濫用鴉片類藥品成災 但無增撥款應對

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【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週四宣佈，美國出現了鴉片類藥品災禍，令全國進入公共衛生緊急狀態，他說會採取新措施來對抗，但戒毒專家就指他講一套做一套，公共醫療衛生基金的經費只是剩下不足6萬元。

根據聯邦疾控中心（CDC）數字顯示，鴉片類藥品濫用，平均每天奪取超過140人的生命，所謂鴉片類藥品，包括部份處方止痛藥、海洛英和fentanyl等合成藥品。

面對這個鴉片類藥品危機，特朗普週四宣佈進入全國公共衛生緊急狀態，有效期90天，期滿可以續期，意味著政府可以在多方面重新調配資源，以及在偏遠地區擴大提供有關的醫療服務，不過聯邦政府不會提供新的資金來對抗這個危機，由於這次並非是全國緊急狀態，因此不能動用聯邦救災基金。

特朗普表示，是時候令社區遠離毒癮，並聲言這一代可以結束鴉片疫情。

特朗普政府官員表示，他們會催促國會在年底的預算談判中，加入新的額外撥款投入公共醫療衛生緊急基金，而這個基金目前只得5.7萬元。

批評者就認為 叫得做 “緊急”，就應該要額外撥款應對，如果只是將資源調來調去是於是無補。

此外，也有戒毒專家批評，特朗普同他的政府並無計劃加強有關的服務，去應對過量使用鴉片類藥品問題，而只是曉得向公眾擺高姿態，同時又猛減有關服務的經費。

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