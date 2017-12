By

【i-CABLE】

特朗普總統週三改變美國奉行多年的政策,成為以色列自1948年立國以來,首個公開承認耶路撒冷為以國首都的美國總統。

他形容有關耶路撒冷的政策過時,繼續採用,不會有更佳的成果,是時候作出改變。

特朗普指示國務院籌備,將駐特拉維夫大使館遷往耶路撒冷,他重申,以色列作為主權國家,有權決定首都所在。

至於耶路撒冷的地位、主權及邊界劃分問題,美國一貫立場不變,主張由當事方透過和談協商解決,又呼籲地區領袖,致力為達致和平而努力。

