By

【i-CABLE】

特朗普總統在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演說,強調會繼續奉行美國優先政策,但會在公平條件下與各國合作,他又呼籲各國攜手應對北韓、伊朗的威脅,及修正主義勢力的擴張。

18年來首位美國總統在達沃斯世界經濟論壇發表演說,特朗普指美國經濟增長強勁,現時環境非常適合外商投資,雖然自己代表的是美國人民利益,但美國優先不是”唯我獨尊”,美國願意在公平的條件下與各國努力,創造更美好的未來,令所有人共享繁榮。

至於國際形勢,特朗普促請國際社會共同應對北韓、伊朗核問題及修正主義擴張。

特朗普表示,由美國領導、打擊伊斯蘭國的聯軍,至今已奪回組織在敘利亞、伊拉克接近所有領土,感謝所有參與行動的國家,但他強調戰事仍未完結,各國須努力防止這些地方,再次成為恐怖主義溫床。

點擊此處觀看特朗普演說

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。