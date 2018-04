前聯調局長出新書爆料 特朗普炮轟對方說謊

By

【KTSF 游瑋珊報導】

聯邦調查局(FBI)前局長James Comey在新書出爐前,首次接受傳媒訪問,他指特朗普不太關心俄羅斯干預大選,反而要他調查並協助澄清自己的負面傳聞,特朗普怒火中燒,發推文炮轟Comey洩密和說謊。

Comey說:”我提到那傳聞,他在莫斯科酒店纏上妓女,2013年環球小姐選美那時,俄羅斯拍下了,他就打斷辯護說:’我像需要妓女的人嗎?’”



Comey的回憶錄下週上市,他接受ABC訪問時提到,相對俄羅斯干預美國大選的情報,特朗普似乎更在意查清有關他的負面消息,以安撫第一夫人。

Comey說:”他說他或要我調查,證明那並沒發生,然後他說了些讓我分心的話,他說’即使只有1%機會我妻子相信那話,那會很可怕’.我記得我當時想,’怎麼可能你妻子有1%機會相信你跟妓女在莫斯科互相撒尿’”。

Comey接連爆料,特朗普發推文怒罵,指Comey洩露高度機密,理應受檢控,又指Comey說謊、卑鄙,炒Comey是自己的榮幸。

白宮發言人也嚴詞還擊,指Comey羞恥、只持己見,破壞與總統之間神聖的互信。

Comey的回憶錄在已曝光在內容中,他又批評特朗普不道德,不重視真相,要求下屬向他效忠,似是黑手黨老大,執掌白宮猶如管理黑幫。

