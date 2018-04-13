前聯調局長出新書爆料 特朗普炮轟對方說謊

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【KTSF 游瑋珊報導】

聯邦調查局（FBI）前局長James Comey在新書出爐前，首次接受傳媒訪問，他指特朗普不太關心俄羅斯干預大選，反而要他調查並協助澄清自己的負面傳聞，特朗普怒火中燒，發推文炮轟Comey洩密和說謊。

Comey說：”我提到那傳聞，他在莫斯科酒店纏上妓女，2013年環球小姐選美那時，俄羅斯拍下了，他就打斷辯護說：’我像需要妓女的人嗎？’”



Comey的回憶錄下週上市，他接受ABC訪問時提到，相對俄羅斯干預美國大選的情報，特朗普似乎更在意查清有關他的負面消息，以安撫第一夫人。

Comey說：”他說他或要我調查，證明那並沒發生，然後他說了些讓我分心的話，他說’即使只有1%機會我妻子相信那話，那會很可怕’．我記得我當時想，’怎麼可能你妻子有1%機會相信你跟妓女在莫斯科互相撒尿’”。

Comey接連爆料，特朗普發推文怒罵，指Comey洩露高度機密，理應受檢控，又指Comey說謊、卑鄙，炒Comey是自己的榮幸。

白宮發言人也嚴詞還擊，指Comey羞恥、只持己見，破壞與總統之間神聖的互信。

Comey的回憶錄在已曝光在內容中，他又批評特朗普不道德，不重視真相，要求下屬向他效忠，似是黑手黨老大，執掌白宮猶如管理黑幫。

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