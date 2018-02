特朗普指邊界圍牆談不攏致政府停擺 責任歸民主黨

By

特朗普總統說,美墨邊界圍牆問題如果談不妥,他寧願聯邦政府關閉,他將責任歸咎民主黨人。

特朗普週二與國會議員及執法官員開會,討論如何取締黑幫MS13及加強邊界安全時,再次強調必須興建美墨邊界圍牆,堵截如MS13等黑幫分子進入美國殺人犯案。

他說,如果民主黨人不同意而令開支預算案不過關,聯邦政府得不到經費而關閉,那就讓政府關閉,他還說樂於見到政府關閉。

特朗普說:”如果我們不作改變,就讓它關閉 來一次關閉吧,為了國家都值了,我樂見關閉,倘若不處置那些東西。”

聯邦政府到本週五便用盡經費,如果國會不能追加撥款就會停擺,目前國會兩黨正在尋求兩黨協議,全面提高開支上限甚至提高債限。

在未成事之前,眾議院按黨派路線週二通過了另一項短期追加撥款案,令國防部有錢支持到10月,其餘聯邦機構可以運行多幾個星期。

但追加撥款案在參議院很難取得60票過關,當中除了卡在軍費問題之外,移民改革問題也是主要因素,而且問題出在白宮,更甚於兩黨,因為兩黨協議出的移民政策方案,至今為止都不獲特朗普接納,當中包括由共和黨參議員麥堅與達拉華州民主黨參議員Chris Coons共同提出的參議院最新方案。

麥堅與Coons 的方案,同意給予180萬無證年青人一個入籍機會,但不同意撥300億起圍牆,也不附和特朗普要求,大幅限制依親移民。

麥堅與Coons的方案贊成撥款給國土安全部,對邊界安全問題,包括是否興建圍牆的問題展開全面研究,並從各方面挪出資源,協調各相關聯邦機構應對非法移民問題及其根源。

這個方案與眾議院的版本有共通之處,但特朗普已表明不接受,共和黨內保守派也反對讓DACA夢想生有機會入籍,認為是變相特赦。

此外,保守派也堅持要限制親屬移民,因此形成府會談判僵局。

特朗普週二表明如果談不攏,就不如讓聯邦政府停擺,這個態度被認為是他要討好保守派及支持他的基層選民,同時也被解讀為特朗普相信聯邦政府如果停擺,輿論會聲討民主黨,多過追究共和黨。

參議院共和黨領袖麥康尼表示,只要讓聯邦政府有經費繼續運作,他同意將移民問題在下星期提交全院辯論。

