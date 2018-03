【i-CABLE】

特朗普總統祝賀俄羅斯總統普京連任,稱兩人可能短期內再次會面。

華府不足一週前才宣布制裁20多名俄羅斯人及組織,指他們涉嫌干預美國大選,向美國發動網絡攻擊。

《華盛頓郵報》報道,特朗普未有理會國家安全顧問團隊警告,堅持致電祝賀普京,亦沒有趁機向普京提出對俄羅斯前特工斯科利帕在英國中毒案的關注。

克里姆林宮發言人就指,普京和特朗普曾討論北韓、敘利亞及烏克蘭等問題。

