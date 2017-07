特朗普提及俄羅斯介入美國大選 普田親口否認

By

特朗普總統週五在德國與俄羅斯總統普田首度會面,據國務卿蒂勒森稱,特朗普在會上有直接向普田提及莫斯科被指介入去年美國總統大選一事,而普田已否認俄羅斯有這樣做。

在特朗普與普田會面前,來自兩黨的國會議員都要求特朗普要就俄羅斯介入美國大選一事向普田直接交涉,特朗普週五可說已回應了議員的要求。

蒂勒森稱,普田與特朗普的會面歷時超過兩小時,雙方都認同介入選舉的指責,妨礙了兩國關係的發展,蒂勒森稱,二人就這項議題的討論是”深入和詳盡”的。

蒂勒森稱,兩國元首已同意未來會繼續討論這項議題,目標是得到俄羅斯承諾,今後不會介入美國的事務。

另外,兩人在會面中也談到美俄兩國在敘利亞西南方達成停火協議,蒂勒森稱,雖然美俄過去在如何處理敘利亞問題上存有不同意見,但俄羅斯是希望看到中東地區的局勢取得穩定。

