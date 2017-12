特朗普品牌吸引力銳減 掛名公寓呎價跌幅超平均數

By

【KTSF】

在就任美國總統前,特朗普在紐約曼克頓是一名地產大亨,不過在他當上總統首年,掛上他名字的公寓大廈,單位平均呎價出現下滑,跌幅更較曼克頓的平均跌幅高。

據CityRealty研究公司週三發表的數據,在11月止前12個月,掛上特朗普名稱的公寓大廈,平均呎價較去年同期下滑7%,而同期,曼克頓公寓單位的平均呎價僅下跌1%。

而在曼克頓市內掛有特朗普名字的11幢公寓大廈,有8幢平均呎價出現下跌。

CityRealty指出,原因包括特朗普的品牌吸引力下降,以及同期有新公寓大廈落成,市場競爭加劇所致。

這是CityRealty於2003年發表統計報告以來,特朗普品牌公寓大廈的售價,首度低於曼克頓的平均公寓售價。

根據CityRealty的資料,位於第5大道的Trump Tower是重災區,過去一年出售的5個公寓單位,呎價下滑11%,而公寓單位的成交價是240萬,跌幅高達24%。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。