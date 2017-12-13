特朗普品牌吸引力銳減 掛名公寓呎價跌幅超平均數

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【KTSF】

在就任美國總統前，特朗普在紐約曼克頓是一名地產大亨，不過在他當上總統首年，掛上他名字的公寓大廈，單位平均呎價出現下滑，跌幅更較曼克頓的平均跌幅高。

據CityRealty研究公司週三發表的數據，在11月止前12個月，掛上特朗普名稱的公寓大廈，平均呎價較去年同期下滑7%，而同期，曼克頓公寓單位的平均呎價僅下跌1%。

而在曼克頓市內掛有特朗普名字的11幢公寓大廈，有8幢平均呎價出現下跌。

CityRealty指出，原因包括特朗普的品牌吸引力下降，以及同期有新公寓大廈落成，市場競爭加劇所致。

這是CityRealty於2003年發表統計報告以來，特朗普品牌公寓大廈的售價，首度低於曼克頓的平均公寓售價。

根據CityRealty的資料，位於第5大道的Trump Tower是重災區，過去一年出售的5個公寓單位，呎價下滑11%，而公寓單位的成交價是240萬，跌幅高達24%。

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