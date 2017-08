By

特朗普總統在面臨多方施壓下,週一在白宮終於明確譴責白人至上主義分子,指稱”種族歧視是惡魔”,並形容KKK、新納粹主義和白人至上主義分子是”罪犯和惡棍”(criminals and thugs)。

特朗普是與司法部長Jeff Sessions和聯邦調查局局長Christopher Wray會面,討論維珍尼亞州週六由種族示威釀成的暴力衝突後,在外交招待廳發表上述言論。

維州發生的白人民族主義示威演變成暴力衝突,釀成一人死亡,特朗普當天回應指”有多方面”需要為暴力事件負上責任,沒有點名譴責白人至上主義或其他仇恨團體。

