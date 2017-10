By

特朗普總統週一譴責拉斯維加斯發生的槍擊血案,形容兇徒的行徑”邪惡”,並表示全國會在”悲傷、震驚和哀悼”中團結起來。

特朗普週一在白宮以緩慢和肅穆的語調稱,全國上下將會在面對冷血的暴力下團結起來,不會被邪惡或暴力所左右。

特朗普週一的發言用詞克制,沒有以任何形容詞提及槍手,也沒有提及其動機或背景,他讚揚第一時間趕赴現場的前線人員,並說會於週三前赴拉斯維加斯慰問。

特朗普亦有向死者家屬致哀,說”我們難以想像他們的傷痛,也無法理解他們的損失”,只能為他們祈禱。

特朗普已下令白宮和全美所有政府大樓下半旗致哀。

