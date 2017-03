共和黨議員披露情報 指特朗普通訊曾被攔截

By

【KTSF 吳倩妤報導】

聯邦眾議院情報委員會主席Devin Nunes週三到訪白宮,向盟友特朗普通報關於情報委員會調查特朗普競選團隊去年是否勾結俄羅斯干涉美國大選,Nunes引來非議。

由於眾議院情報委員會的調查應該做得獨立公正,Nunes身為主席為了避嫌,不應主動去接觸當事人,因此民主黨人質疑他是否適合領導一項獨立調查。

但Nunes反駁說:”這些情資已廣傳開去,讓他不知情乃對他不公平,前任政府及眾多部門都知情。”

他說他告知特朗普在奧巴馬卸任前3個月,即是去年大選前後,美國情報部門攔截到特朗普的團隊,還有他本人的通訊,主流媒體有輿論認為,Nunes公開這一點,是要替特朗普站台,加強影射奧巴馬監視特朗普陣營。

但輿論也認為,Nunes報出了這一點,正正反映出 特朗普團隊,甚至他本人與俄羅斯的聯繫,已確實引起了情報部門的注意,而對他們展開合法的監聽行動。

