特朗普訪南北卡州視察災情 承諾全力救災

By

【KTSF 游瑋珊報導】

Florence風災過後,北卡羅萊納州河流水位仍處於高水平,洪水威脅仍未解除,南卡州就再有兩人因為風災喪命,特朗普總統週三到南北卡州視察災情。

災後5天,北卡羅萊納州艷陽高照,但一些地區洪水仍未退,州內13條河仍處於氾濫水平,7,800人仍留在避風中心,20萬人仍斷電。



特朗普週三先後到訪北卡和南卡羅萊納州,向災民送上餐盒,又到受災社區跟災民互動。

一言一行都充滿他不跟傳統的色彩,當中一戶的後園有不屬於戶主的遊艇沖進去,特朗普就跟戶主笑稱,起碼他多了一艘漂亮的船。

南北卡州在2016年大選都支持特朗普,他承諾這次會全力協助救災。

特朗普說:”華盛頓與你們在一起,我跟你們在一起,百分百跟你們在一起,我們會熬過來。”

南卡州證實再有兩人在風災中喪命,一架縣警車輛週二在接載兩名女子到精神健康中心途中,被洪水沖走 兩人淹死,風災死亡人數也上升至37人。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。