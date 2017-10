By

【KTSF】

特朗普總統批評民主黨企圖以”通俄”調查轉移公眾對稅務改革的視線,又指前國務卿希拉莉才是勾結俄羅斯的主謀。

特朗普週日一小時內連發5則推文指,他的競選團隊並沒有與俄羅斯合謀,民主黨企圖政治逼害他。

特朗普又指大選時民主黨對手希拉莉出任國務卿期間,向俄羅斯投資者出售美國的鈾礦企業,其丈夫、前總統克林頓的基金會從中獲利。

他又重提希拉莉違法以私人電子郵件帳戶處理公務,又刪除了三萬多封郵件,證據確鑿,是時候對他們採取行動。

