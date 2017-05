特朗普: 特別檢察官查涉俄事件是傷害美國

By

【KTSF】

對於司法部委任前FBI局長Robert Muller接手調查Michael Flynn及特朗普,是否串通俄國干預去年美國選舉,特朗普今天堅決否認有共謀。

特朗普也認為,委任特別檢察官去調查是傷害美國,等於分裂國家。他又否認有叫James Comey放過 Michael Flynn。他也認為,他的作為不會引致刑事起訴或彈劾。

國會共和黨大老Linsey Graham今天出席參議院的副司法部長閉門匯報會後,透露有關調查似轉向刑事方向發展。

Graham也指出,國會的調查也相當棘手。因為像Flynn這類人物不會輕易到國會自證罪行,因此他對Flynn接了國會傳票後一直沒回音,不感意外。

參議院發傳票要拿Flynn的業務紀錄。作為調查重點目標的Michael Flynn負面材料越爆越多。紐約時報說,特朗普團隊找Flynn做國家安全顧問時,已經知道當局正在調查Flynn替土耳其政府游說的事。Flynn被指在任內阻擋美國一項針對伊斯蘭國的反恐軍事行動計劃,

因為計劃交由庫爾德部隊執行,受到土耳其政府反對。

路透社說,有三名知情的前任及現任美國官員透露,Michael Flynn與特朗普競選團隊其他顧問人員在去年大選最後七個月期間 ,與俄國官員及克里姆林宮有關係的一方接觸至少十八次,當中包括電話及電郵通訊。

FBI與國會正在檢閱有關的紀錄。白宮與俄國都不作評論。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。