被揭向俄披露機密情報 特朗普稱”總統有絕對權力”這樣做

主流媒體引述官員,特朗普總統上週向到訪的俄羅斯外長提供一些機密,可能會暴露美國以至盟國的情報來源及收集方式,特朗普週二早上發推文辯護說,作為總統,他有絕對權力與俄羅斯分享關於恐怖主義的事實。

消息週一首先由華盛頓郵報報導,指這項情報由一個盟國提供給美國,關於伊斯蘭國在飛機上利用手提電腦的恐襲陰謀,由於敏感度極高,美國政府內部很多部門以至其他盟國,都未能分享,但特朗普就告知俄國外長。

消息傳出後,白宮官員回應指,總統並無洩露情報來源,但未有否認特朗普曾向俄羅斯外長 提供一些機密。

特朗普週二早上發推文稱,他與俄羅斯分享恐怖主義與航空安全有關的信息,自己作為總統,亦有絕對權力這樣做,同時他這樣做,是基於人道主義原因,並希望俄羅斯加強打擊伊斯蘭國及恐怖主義。

有情報官員指,俄方很可能會追查到情報來源,或會影響美國與盟國關係,打亂日後情報收集工作。

報道指,白宮早在會面後已意識到事態嚴重,通知中央情報局及國家安全局,美聯社報導一名歐洲情報官員表示,如果證實特朗普真的將機密情報提供給俄羅斯官員,他的國家可能會停止與美國分享機密情報,因為不想消息來源有危險。

華府官員批評特朗普輕率魯莽,亦有共和、民主兩黨議員指特朗普此舉危及國家安全。

