By

【KTSF】

特朗普總統在新加坡與北韓領袖金正恩舉行歷史性峰會後,週三返抵美國,雖然峰會後,雙方並無達成北韓具體棄核的方案,但特朗普週三高調發推文稱,北韓的核威脅已成過去。

不過,國務卿蓬佩奧卻警告稱,若北韓沒有誠意磋商落實棄核,美國會恢復與南韓舉行軍演。

特朗普是於週二宣布,停止與南韓進行年度軍演。

特朗普週三發推文說:”剛剛抵埗,長途的旅程,但相比我上任當天,現在大家應感到更安全,來自北韓的核威脅已消除,與金正恩的會面是有趣和非常正面,北韓未來有巨大的發展潛力。”

蓬佩奧則表示,美方希望北韓在未來兩年內,亦即特朗普任期在2021年結束前,在棄核上作出巨大舉措,他說北韓領袖明白到,任何與美國達成的協議,都必須經過深入的驗證。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。