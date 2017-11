【i-CABLE】

過去數年,中美貿易逆差每年均逾3,400億美元,而貿易不平衡其中一個原因,是中國向美國出口巨額勞動密集型商品,如成衣、家品及電子設備等。特朗普一直強調,要與中國等國家達致公平貿易,這亦是他這趟亞洲之行,與北韓問題、並列優先處理的議程。

特朗普在週三轉往中國訪問,翌日會與中國國家主席習近平會面。隨行的代表團,還有商務部長羅斯,及20多間美國大企業代表,包括波音、通用電氣及高盛的行政總裁。

中美元首會面後,預料會簽署總值數十億美元的貿易協議。中國會向美國企業購入能源、農業製品。

《華爾街日報》引述消息指,中國主權基金中投公司計劃與高盛合作,成立總額最多50億美元基金,投資美國製造業、醫療等領域。至於雙方各佔比重則仍在磋商,預料週四會正式公布。

