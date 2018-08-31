中美貿易戰或再升級 傳特朗普擬向2千億中國貨品徵關稅

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中美貿易戰可能升級，彭博報道，特朗普總統最快下週四公眾諮詢期完結後，隨即宣佈向2,000億美元中國產品加徵關稅，特朗普表示，正關注中國操控人民幣匯價的公式。

彭博報道，特朗普已向幕僚透露，計劃下週四公眾諮詢期完結後，隨即宣佈對2,000億美元中國貨品加徵25%關稅措施，被徵稅的中國貨品，包括科技產品、服裝及日用品。

但有官員表示，特朗普仍然未有最終決定，可能會分階段實施，一旦特朗普宣佈加徵關稅，亦將會在稍後日子才會生效。

中美已就500億美元商品互相加徵關稅，雙方上週展開貿易磋商，但無實質成果。

特朗普接受彭博訪問時，被問到是否下週宣佈向2,000億美元中國貨徵稅時，特朗普笑著回答，指報道”並不是全錯”，一旦美國落實對2,000億美元中國貨徵收關稅，力度會是歷來最大，亦標誌著中美貿易戰重大升級。

特朗普上週接受路透訪問時稱，中國正在操縱其貨幣，他接受彭博訪問時透露，白宮正在研究如何確定某些國是否操縱貨幣匯率，這會有一條”公式”去評定，他們正強烈注視，特朗普指中國試圖通過削減貨幣匯率去彌補企業生意減少，中國不能這樣做。

特朗普又指，若世界貿易組織不改變處事方式，美國將會退出世貿，特朗普早前批評世貿過去多年對待美國非常差，對美國非常不利。

另外，特朗普表示，雖然不是聯儲局加息的支持者，他沒有後悔提名鮑威爾擔任聯儲局主席，他本人是喜歡和尊重鮑威爾，但就繼續批評聯儲局在發生貿易摩擦期間繼續加息的做法，令他感到不適。

不過話雖如此，特朗普最後稱，他不肯定貨幣政策是否應該由一位政客去控制。

特朗普又在專訪中提到，司法部長塞申斯的職務，起碼至11月初的中期選舉前都不會有大變動，希望對方”能夠做好工作”，特朗普一直不滿塞申斯以”利益衝突”為由避席通俄調查。

早前有報道指，特朗普有意在中期選舉前罷免塞申斯，至於假如被特別檢察官穆勒發傳票傳召問話，特朗普表示”要視乎情況”，才決定會否服從，因為他一直認為穆勒的調查並不合法。

在北京，中國外交部發言人華春瑩指，美國對中國以所謂強硬、施壓的做法是沒有用，亦無助解決問題，認為中國會屈服於恐嚇、威脅和無端指責的人應該清醒。

她強調中方對經貿摩擦問題抱有一貫態度和立場，就是在相互尊重基礎上，以平等、誠信和務實對話解決。

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