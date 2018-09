By

【i-CABLE】

特朗普總統在聯合國安理會發言時,公開指控中國因為貿易問題,企圖干預美國11月舉行的中期選舉。

特朗普沒透露中國以甚麼形式試圖干預美國的選舉,他說”中國不希望我或我們(共和黨)勝出,因為我是有史以來首位總統在貿易上挑戰中國”。

美國情報部門一直指俄羅斯試圖干預美國選舉,但就甚少公開指責中國這樣做,中國暫時未有回應,白宮也尚未對特朗普的說法作出回應。

