特朗普與共和黨人慶祝眾院通過替代奧巴馬健保法案

聯邦眾議院週四通過替代奧巴馬健保的法案,送交聯邦參議院表決,消息傳出後,特朗普總統延後啟程返回紐約市家鄉的行程,在白宮與共和黨人一起慶祝這次勝利,他形容這次是”令人難以置信的勝利”。

眾議院以217票對213票通過健保替代法案,特朗普形容這是一項很好的方案,甚至會更好,他更多番強調,這次是”推翻和取代奧巴馬健保”。

眾議院共和黨人排除萬難 通過替代奧巴馬健保法案

替代法案通過後,共和黨人乘巴士前往白宮,慶祝這次勝利,但這次其實只屬初步勝利,替代法案在參議院的命運仍是未知之數,參議院民主黨人已明言會全力阻撓。

不過特朗普表示,他”非常有信心”替代法案會在參議院通過,並承諾保費和自付額將會降低,他說美國民眾在奧巴馬健保下已受盡苦頭。

另外,這次紐約之行是特朗普於1月20日就職以來,首次返回紐約市,他在總統選舉中只獲得18%紐約選民的支持,有大批反對人士已計劃週四在曼克頓多個地點發動抗議活動。

特朗普早前在訪問中稱,他一直避免返回紐約市,是因為行程費用太貴,也不想為紐約市民眾帶來不便。

