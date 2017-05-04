特朗普與共和黨人慶祝眾院通過替代奧巴馬健保法案

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【KTSF】

聯邦眾議院週四通過替代奧巴馬健保的法案，送交聯邦參議院表決，消息傳出後，特朗普總統延後啟程返回紐約市家鄉的行程，在白宮與共和黨人一起慶祝這次勝利，他形容這次是”令人難以置信的勝利”。

眾議院以217票對213票通過健保替代法案，特朗普形容這是一項很好的方案，甚至會更好，他更多番強調，這次是”推翻和取代奧巴馬健保”。

眾議院共和黨人排除萬難 通過替代奧巴馬健保法案

替代法案通過後，共和黨人乘巴士前往白宮，慶祝這次勝利，但這次其實只屬初步勝利，替代法案在參議院的命運仍是未知之數，參議院民主黨人已明言會全力阻撓。

不過特朗普表示，他”非常有信心”替代法案會在參議院通過，並承諾保費和自付額將會降低，他說美國民眾在奧巴馬健保下已受盡苦頭。

另外，這次紐約之行是特朗普於1月20日就職以來，首次返回紐約市，他在總統選舉中只獲得18%紐約選民的支持，有大批反對人士已計劃週四在曼克頓多個地點發動抗議活動。

特朗普早前在訪問中稱，他一直避免返回紐約市，是因為行程費用太貴，也不想為紐約市民眾帶來不便。