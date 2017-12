By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統好像其他人一樣,與家人一齊慶祝聖誕節,他並且向大家送上祝福。

正在佛羅里達州渡假的特朗普發放一個簡短視頻,祝願美國和全世界聖誕快樂。

特朗普說:”各位,Melania與我恭祝美國和全世界聖誕非常快樂。”

特朗普說,在這個歡欣的節日,他與家人歡渡聖誕,重燃愛火,而最重要的是,慶祝聖誕的奇跡,即是耶穌基督的誕生。

雖然是過聖誕,但特朗普仍然非常忙碌,白宮發言人說,白宮官員已經向總統匯報了在阿富汗喀布爾發生的自殺式炸彈襲擊,造成最少6人喪生,伊斯蘭國恐怖組織已承認責任。

除此之外,特朗普還抽時間打哥爾夫球和去教堂做禮拜。

特朗普也透過視頻,感激海外服役的美軍士兵為國家服務的精神。

