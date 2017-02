特朗普嘲收視跌 阿諾反擊促換工作讓公眾好眠（視頻）

By

【KTSF 江良慧報導】

總統特朗普出席全國早餐祈禱會,呼籲在場的兩黨議員、外國政要和宗教領袖為阿諾舒華辛力加祈禱,讓他主持的節目《The Apprentice》收視可以升高,意思是指阿諾接手他的節目後表現不佳,收視率下跌,阿諾隨即發推特短片回應。

他在片段中建議:「不如讓我們交換工作,你接管電視,因為你是收視專家,而我接管你的工作,好讓大家終再可以安心睡覺。」

另外當祈禱會主講人聯邦參議院的牧師Barry Black演講後,特朗普隨即向他致謝,稱讚他令人感動的講話。他更補充說:「不知道牧師是否一個委任的職務,不知道你是共和黨抑或民主黨,但還是會任命你多一年,見鬼去吧! (To hell with it) 。對在場不少宗教領袖來說,hell字等同講粗口。特朗普這樣說,令不少人側目。

