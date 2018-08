By

【KTSF】

特朗普總統取消原訂明年1月對大部份聯邦僱員加薪2.1%的建議,理由是聯邦機構預算不能承受得起這個財政負擔。

特朗普寫信告知國會領袖,說由於聯邦預算限制,聯邦僱員原定明年1月加薪2.1%的建議不適當,受影響的包括大部份聯邦僱員。

不過國會現正建議幅度較小的加薪,因此聯邦僱員仍有機會加薪1.9%,但這個加薪方案即使獲國會通過,還需要特朗普簽署。

民主黨人馬上批評特朗普,去年底簽署的減稅方案,明益企業和有錢人,現在卻對美國的僱員摑一巴掌,這個減稅方案,預計在未來10年增加聯邦赤字1.5萬億元。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。