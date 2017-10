特朗普競選前外交顧問被控向聯調局說謊 已認罪

By

【KTSF 張麗月再報導】

通俄案的特別檢察官穆勒週一透露,特朗普競選工程的前任外交事務顧問George Papadopoulos,已經承認在有關接觸俄羅斯的事向聯邦調查局(FBI)說謊。

案情涉露,Papadopoulos在去年4月與一名外國教授接觸,要拿俄國手上握有數千封不利希拉莉克林頓的電郵,這些電郵被形為’dirt’ ,意思是黑材料。

法庭文件指,該位外國教授與俄國有關係,Papadopoulos 7月時因為涉嫌沒有向調查他的FBI 人員如實交代事件而被控,到10月被才認罪,並與檢察當局合作,以換取較輕的判刑。

法庭文件指,在這件事之後幾個月,俄國黑侵民主黨全國委員的電腦才曝光。

法庭文件也指 ,Papadopoulos在去年6月向特朗普的競選團隊高層發電郵表示,俄國外長想見特朗普或他的競選官員,會談不會留紀錄,而特朗普團隊一名高層在去年8月15號,鼓勵Papadopoulos如果可以的話就去一趟。

白宮發言人就指,Papadopoulos在競選陣營中所擔當的角色極之有限,而且他是不受薪,他所有行動都是自發的 。

