特朗普競選前外交顧問被控向聯調局說謊 已認罪

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【KTSF 張麗月再報導】

通俄案的特別檢察官穆勒週一透露，特朗普競選工程的前任外交事務顧問George Papadopoulos，已經承認在有關接觸俄羅斯的事向聯邦調查局（FBI）說謊。

案情涉露，Papadopoulos在去年4月與一名外國教授接觸，要拿俄國手上握有數千封不利希拉莉克林頓的電郵，這些電郵被形為’dirt’ ，意思是黑材料。

法庭文件指，該位外國教授與俄國有關係，Papadopoulos 7月時因為涉嫌沒有向調查他的FBI 人員如實交代事件而被控，到10月被才認罪，並與檢察當局合作，以換取較輕的判刑。

法庭文件指，在這件事之後幾個月，俄國黑侵民主黨全國委員的電腦才曝光。

法庭文件也指 ，Papadopoulos在去年6月向特朗普的競選團隊高層發電郵表示，俄國外長想見特朗普或他的競選官員，會談不會留紀錄，而特朗普團隊一名高層在去年8月15號，鼓勵Papadopoulos如果可以的話就去一趟。

白宮發言人就指，Papadopoulos在競選陣營中所擔當的角色極之有限，而且他是不受薪，他所有行動都是自發的 。

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