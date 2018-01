特朗普發表國情咨文 促團結一致解決移民問題

By

特朗普總統週二晚發表上任後首份國情咨文,他在國情咨文中的上半場,強調他的空前龐大減稅計劃十分有利經濟,又表示要重建國民與政府之間的信任,他也提到要重新重用煤炭,在司法方面要任命更多保守派人士出任法官,引來在場民主黨人噓聲。

特朗普首先提到他的經濟政績,在他任內已經創造了240萬份工作,單在製造業就創造了20萬份工作,工人薪金終於有增長,失業率跌至45年來低位,其中非洲裔和拉美裔的失業率更跌至歷來低水平,小商業信心就升至歷史高水平,而股市更屢創新高,同時他也廢除奧巴馬健保法。

特朗普也提到減稅計劃令中產和商業受惠,他特別提到企業稅大幅降低,由35%降到21%,好像蘋果公司就投資3,500億美元入經濟,創造兩萬份工作,而油公司ExxonMobil也剛宣佈投資150億元入經濟。

他又說,多間汽車公司包括佳士拿將製造廠房從墨西哥搬回美國,而Toyota和Mazda等也在阿拉巴馬州設廠。

特朗普也提到降低處方藥物價格,他也強調貿易必須在公平和互惠條件下進行。

他也呼籲兩黨合作去建構安全的基建。

移民問題方面,特朗普呼籲國會兩黨議員團結一致,解決移民制度的缺失。

特朗普說:”我謹對所有在家收看的公民說,無論你曾到哪裏,無論你來自哪裏,目前是時候了,只要你努力,相信自己,只要你相信美國,你就可以夢想做任何事,只要我們團結,就可以實現任何事情。”

