特朗普發表國情咨文 促團結一致解決移民問題

By

【KTSF】

特朗普總統週二晚發表上任後首份國情咨文，他在國情咨文中的上半場，強調他的空前龐大減稅計劃十分有利經濟，又表示要重建國民與政府之間的信任，他也提到要重新重用煤炭，在司法方面要任命更多保守派人士出任法官，引來在場民主黨人噓聲。

特朗普首先提到他的經濟政績，在他任內已經創造了240萬份工作，單在製造業就創造了20萬份工作，工人薪金終於有增長，失業率跌至45年來低位，其中非洲裔和拉美裔的失業率更跌至歷來低水平，小商業信心就升至歷史高水平，而股市更屢創新高，同時他也廢除奧巴馬健保法。

特朗普也提到減稅計劃令中產和商業受惠，他特別提到企業稅大幅降低，由35%降到21%，好像蘋果公司就投資3,500億美元入經濟，創造兩萬份工作，而油公司ExxonMobil也剛宣佈投資150億元入經濟。

他又說，多間汽車公司包括佳士拿將製造廠房從墨西哥搬回美國，而Toyota和Mazda等也在阿拉巴馬州設廠。

特朗普也提到降低處方藥物價格，他也強調貿易必須在公平和互惠條件下進行。

他也呼籲兩黨合作去建構安全的基建。

移民問題方面，特朗普呼籲國會兩黨議員團結一致，解決移民制度的缺失。

特朗普說：”我謹對所有在家收看的公民說，無論你曾到哪裏，無論你來自哪裏，目前是時候了，只要你努力，相信自己，只要你相信美國，你就可以夢想做任何事，只要我們團結，就可以實現任何事情。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。