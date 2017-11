特朗普抵南韓國事訪問 促北韓重回談判桌

By

【i-CABLE】

美國將會出動3個航空母艦戰鬥群,在西太平洋聯合演習,逼使北韓重回談判桌,正在南韓訪問的美國特朗普總統表示,3大航母就位,展示美方前所未有的強硬,他指北韓核問題已取得進展,期望能夠達成對北韓人民,以至全球都有利的協議。

特朗普夫婦到達青瓦台出席歡迎儀式,特朗普與文在寅一同檢閱儀仗隊,兩人先單獨會面十分鐘,再與兩國官員會談,討論北韓核問題和韓美自由貿易協定等經濟議題。

兩人確認美韓同盟,並同意加強向北韓施壓,特朗普指北韓問題已取得進展,期望北韓能與各國對話。

特朗普敦促中俄等國,一同向北韓施壓停止發展核武,如有需要,美國會動用所有軍事力量,捍衛自己和盟友。

路透社引述美國官員稱,尼米茲號、列根號及羅斯福號航母戰鬥群,會在在西太平洋聯合演習,但未有披露具體日期及地點,今次是美軍10年來,首次有3個航母戰鬥群在西太平洋聯合演習。

上一次是在2007年,關島附近海域舉行的「勇敢之盾」,當年上合組織亦舉行聯合軍演,3艘航母聯合出動,被視為對中俄展示實力。

