特朗普抵南韓國事訪問 促北韓重回談判桌

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美國將會出動3個航空母艦戰鬥群，在西太平洋聯合演習，逼使北韓重回談判桌，正在南韓訪問的美國特朗普總統表示，3大航母就位，展示美方前所未有的強硬，他指北韓核問題已取得進展，期望能夠達成對北韓人民，以至全球都有利的協議。

特朗普夫婦到達青瓦台出席歡迎儀式，特朗普與文在寅一同檢閱儀仗隊，兩人先單獨會面十分鐘，再與兩國官員會談，討論北韓核問題和韓美自由貿易協定等經濟議題。

兩人確認美韓同盟，並同意加強向北韓施壓，特朗普指北韓問題已取得進展，期望北韓能與各國對話。

特朗普敦促中俄等國，一同向北韓施壓停止發展核武，如有需要，美國會動用所有軍事力量，捍衛自己和盟友。

路透社引述美國官員稱，尼米茲號、列根號及羅斯福號航母戰鬥群，會在在西太平洋聯合演習，但未有披露具體日期及地點，今次是美軍10年來，首次有3個航母戰鬥群在西太平洋聯合演習。

上一次是在2007年，關島附近海域舉行的「勇敢之盾」，當年上合組織亦舉行聯合軍演，3艘航母聯合出動，被視為對中俄展示實力。

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