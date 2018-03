特朗普公布打擊毒癮計劃 促嚴懲毒販求處死刑

By

【KTSF 江良慧報導】

面對日趨嚴重的鴉片類毒品問題,特朗普總統週一到訪問題最嚴重州份之一的新罕布什爾州,公佈打擊問題的計劃,包括加重對毒販的刑罰,甚至求處死刑。

特朗普週一在新罕布什爾州公佈打擊鴉片類藥物毒品危機的計劃,聲稱美國的毒癮災害將要終止。

特朗普稱,新罕布什爾州的問題尤其嚴重,這裡的死亡率是全國的雙倍。

總統的計劃集中三方面,執法、預防與教育,以及提高聯邦政府資助治療的能力,計劃也建議提高對毒販的刑罰,甚至要求判處部分毒販死刑。

特朗普說:”若我們不嚴厲對待毒販,就是在浪費時間。”

但反對的人就認為,單靠重罰絕不能解決鴉片類藥物毒品氾濫的問題,計劃也包括一個由聯邦政府資助、總統和第一夫人聯手合作的反鴉片類毒品宣傳計劃。

週一是特朗普勝出大選後,首次重返新罕布什爾,他和其他2016大選對手曾經在競選期間詳細討論鴉片類毒品的問題。

雖然特朗普週一以總統身份公佈官方消息,但難免令人聯想到,對有意角逐連任的人來說,新罕布什爾州在初選佔有關鍵地位,目前尚未決定會否參加2020黨內初選挑戰特朗普的共和黨籍阿利桑拿州聯邦參議員Jeff Flake,週五曾到訪新州,另一名有可能角逐總統提名的John Kasich下月也會到訪。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。