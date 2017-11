特朗普發推文 促向紐約貨車恐襲疑犯判死刑

By

特朗普總統週四早上發推文,說在紐約市駕駛貨車撞死8人的疑犯,應該被判死刑,又說希望可以把他送到關塔納摩灣,但司法稅序可能比留在聯邦法院長。

特朗普這次高調在社交媒體要求判處該名疑犯死刑,有可能影響檢控官的檢舉工作,因為被告的辯護律師可以爭辯說,總統的推文,令其當事人無法獲得公平的審訊。

特朗普在推文中稱,涉案的29歲烏茲別克裔男子Sayfullo Saipov,其案件應該快速處理,並用大階寫下”死刑”,他說”紐約恐襲分子在病房要求掛上伊斯蘭國旗幟時相當高興,他殺了8人,導致12人嚴重受傷,應該判死刑!”

特朗普言論,打破了總統長久以來,不公開評論刑事案件的慣例。

特朗普週三對記者稱,他會考慮送被告到關塔那摩灣,白宮之後亦說,Saipov可以被視為”敵對戰鬥分子”,當局稱,Saipov是受到伊斯蘭國的啟發,駕駛租來的貨車在曼克頓市中心撞向路人,釀8人死亡。

特朗普在發表上述言論數小時後,聯邦當局向Saipov提出恐怖主義的控罪,顯示當局意圖循美國的司法制度檢舉Saipov。

至週二,特朗普改口說,他希望送Saipov到關塔納摩灣,但把他留在他犯下刑事惡行的地方是合理的。

