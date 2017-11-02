特朗普發推文 促向紐約貨車恐襲疑犯判死刑

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特朗普總統週四早上發推文，說在紐約市駕駛貨車撞死8人的疑犯，應該被判死刑，又說希望可以把他送到關塔納摩灣，但司法稅序可能比留在聯邦法院長。

特朗普這次高調在社交媒體要求判處該名疑犯死刑，有可能影響檢控官的檢舉工作，因為被告的辯護律師可以爭辯說，總統的推文，令其當事人無法獲得公平的審訊。

特朗普在推文中稱，涉案的29歲烏茲別克裔男子Sayfullo Saipov，其案件應該快速處理，並用大階寫下”死刑”，他說”紐約恐襲分子在病房要求掛上伊斯蘭國旗幟時相當高興，他殺了8人，導致12人嚴重受傷，應該判死刑！”

特朗普言論，打破了總統長久以來，不公開評論刑事案件的慣例。

特朗普週三對記者稱，他會考慮送被告到關塔那摩灣，白宮之後亦說，Saipov可以被視為”敵對戰鬥分子”，當局稱，Saipov是受到伊斯蘭國的啟發，駕駛租來的貨車在曼克頓市中心撞向路人，釀8人死亡。

特朗普在發表上述言論數小時後，聯邦當局向Saipov提出恐怖主義的控罪，顯示當局意圖循美國的司法制度檢舉Saipov。

至週二，特朗普改口說，他希望送Saipov到關塔納摩灣，但把他留在他犯下刑事惡行的地方是合理的。

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