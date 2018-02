國情咨文有民主黨人沒鼓掌 特朗普斥”不美國”

By

【KTSF】

特朗普總統週一表示,他上週發表國情咨文時,在提及一些正面消息時,竟然有民主黨人沒有鼓掌,他形容這些議員的表現”不美國”(un-American),另外,他也點名斥責民主黨眾議院領袖普洛西(Nancy Pelosi),指斥她竟以”餅屑”來形容減稅案通過後,公司送給僱員的1,000元花紅。

特朗普稱,同黨的共和黨人對他在國情咨文中所提到的所有事情都反應”瘋狂”,但民主黨人”就如同死了一樣,而且不美國,有人說這是叛國,我們可以用叛國來形容嗎?為何不何?”

特朗普續說:”他們肯定不怎麼愛國。”

他說民主黨人”寧願看到特朗普做得差,也不願看到國家好起來”。

在談到普洛西時,特朗普說:”她是一個富婆,住在寬敞的豪宅。”他說”餅屑”論對普洛西來說並非美好的一天,他說普洛西是共和黨人的”秘密武器”,並預期共和黨在11月的國會選舉會有理想表現。

普洛西在社交網站Twitter發推文回應特朗普的言論,說所有美國人都要警覺,特朗普視某人是否效忠於他,等同是否效忠國家,這並非民主制度。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。