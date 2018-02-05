國情咨文有民主黨人沒鼓掌 特朗普斥”不美國”

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特朗普總統週一表示，他上週發表國情咨文時，在提及一些正面消息時，竟然有民主黨人沒有鼓掌，他形容這些議員的表現”不美國”（un-American），另外，他也點名斥責民主黨眾議院領袖普洛西（Nancy Pelosi），指斥她竟以”餅屑”來形容減稅案通過後，公司送給僱員的1,000元花紅。

特朗普稱，同黨的共和黨人對他在國情咨文中所提到的所有事情都反應”瘋狂”，但民主黨人”就如同死了一樣，而且不美國，有人說這是叛國，我們可以用叛國來形容嗎？為何不何？”

特朗普續說：”他們肯定不怎麼愛國。”

他說民主黨人”寧願看到特朗普做得差，也不願看到國家好起來”。

在談到普洛西時，特朗普說：”她是一個富婆，住在寬敞的豪宅。”他說”餅屑”論對普洛西來說並非美好的一天，他說普洛西是共和黨人的”秘密武器”，並預期共和黨在11月的國會選舉會有理想表現。

普洛西在社交網站Twitter發推文回應特朗普的言論，說所有美國人都要警覺，特朗普視某人是否效忠於他，等同是否效忠國家，這並非民主制度。

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