特朗普首份財政預算大削民生項目 國防軍費大增

By

【i-CABLE】

特朗普總統公布首份財政預算案,國防開支一如預期增加一成,亦會增加興建圍牆及堵截非法入境者開支,除了環保局及國務院的經費被大幅削減,低收入人士援助及科研、藝術發展經費也會大幅削減。

這份稱為《美國優先》的預算藍圖,與上月透露一樣,國防開支將增加540億美元,國土安全部經費增加逾6%,當中大部分用作在墨西哥邊境興建圍牆,以及招聘更多邊境人員和法官,堵截及遣返非法入境者。

為免擴大赤字,特朗普將向逾18個部門開刀,其中之前公布的環保局和國務院將是重災區,環保局約50個項目將被叫停,裁減3,000多個職位,國務院則削減逾百億美元,包括海外援助、聯合國氣候變化等項目,其他受影響的部門包括農業部、勞工部等, 削支逾20%。

低收入人士和少數族裔援助也因成效受質疑被開刀,包括可負擔房屋、失業、教育,以及每年逾30億元的暖氣津貼。

科研、文化和藝術發展方面,則有數以千計項目,包括美國太空總署、有關地球科學項目及國家人文學術基金會,分別削減數以億計美元撥款。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。