特朗普提4.1萬億元預算案 大削糧食券Medicaid經費

特朗普總統週二向國會提交總值4.1萬億元的聯邦預算案,他稱這份預算案可以刺激經濟增長,在未來10年平衡聯邦預算,但會大幅削減援助貧困人士的經費。

預算案將會向多個政府部門、糧食券、Medicaid醫療補助、公路撥款及醫療研究等項目開刀,削減的經費多達3.6萬億元,但會增加國防預算數十億,同時會撥款16億元興建特朗普倡議的美墨邊界圍牆,特朗普在競選時聲稱,興建圍牆的成本會由墨西哥承擔,但墨西哥已斷言否認會出錢。

特朗普這份預算案,是建基於美國經濟增長會達到3%以上的水平,然而,大多數經濟分析師都指稱,有關預測是過度樂觀,根本無辦法實現。

預算案估計,聯邦赤字會由去年的5,850億元,上升至今年的6,030億元,如果能夠落實特朗普的政策,赤字將會開始下滑,至2027年更會出現160億元盈餘,不過,大多數經濟分析師對此預測都有保留。

特朗普聲稱,在精簡政府後,有助刺激經濟增長,增加國民的收入,以及增加就業機會。

但民主黨人卻有相反的解讀,民主黨參議員Dick Durbin稱,在特朗普的預算案中,兒童、在職家庭、長者和殘障人士將會”被罰款”,而最富裕的美國人將會獲得”花紅”。

削減糧食券的撥款後,估計有數百萬人將會失去這項福利,而削減Medicaid撥款,將會令數百萬貧窮長者失去療養服務。

不過,預算案也新增了一些國內開支項目,包括特朗普女兒Ivanka提出的6週有薪家事假,協助在職家庭,同時會啟動2,000億元基建投資。

特朗普也兌現選舉承諾,不會削減長者的Medicare和社安金福利,但卻意味針對貧困人士的福利計劃,如Medicaid和糧食券的經費將會大幅削減。

根據預算案,為貧困和殘障人士提供的Medicaid計劃,將會在未來10年削減超過6,000億元撥款,而目前有4,200萬人申領的糧食券,未來10年也會削減1,910億元,減幅近三成,較國會共和黨人提出的更多。

稅務方面,特朗普提出把目前的稅階由7個減至3個,分別是10%、25%和35%,同時承諾會把企業稅減至15%。

