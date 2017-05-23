特朗普提4.1萬億元預算案 大削糧食券Medicaid經費

By

【KTSF】

特朗普總統週二向國會提交總值4.1萬億元的聯邦預算案，他稱這份預算案可以刺激經濟增長，在未來10年平衡聯邦預算，但會大幅削減援助貧困人士的經費。

預算案將會向多個政府部門、糧食券、Medicaid醫療補助、公路撥款及醫療研究等項目開刀，削減的經費多達3.6萬億元，但會增加國防預算數十億，同時會撥款16億元興建特朗普倡議的美墨邊界圍牆，特朗普在競選時聲稱，興建圍牆的成本會由墨西哥承擔，但墨西哥已斷言否認會出錢。

特朗普這份預算案，是建基於美國經濟增長會達到3%以上的水平，然而，大多數經濟分析師都指稱，有關預測是過度樂觀，根本無辦法實現。

預算案估計，聯邦赤字會由去年的5,850億元，上升至今年的6,030億元，如果能夠落實特朗普的政策，赤字將會開始下滑，至2027年更會出現160億元盈餘，不過，大多數經濟分析師對此預測都有保留。

特朗普聲稱，在精簡政府後，有助刺激經濟增長，增加國民的收入，以及增加就業機會。

但民主黨人卻有相反的解讀，民主黨參議員Dick Durbin稱，在特朗普的預算案中，兒童、在職家庭、長者和殘障人士將會”被罰款”，而最富裕的美國人將會獲得”花紅”。

削減糧食券的撥款後，估計有數百萬人將會失去這項福利，而削減Medicaid撥款，將會令數百萬貧窮長者失去療養服務。

不過，預算案也新增了一些國內開支項目，包括特朗普女兒Ivanka提出的6週有薪家事假，協助在職家庭，同時會啟動2,000億元基建投資。

特朗普也兌現選舉承諾，不會削減長者的Medicare和社安金福利，但卻意味針對貧困人士的福利計劃，如Medicaid和糧食券的經費將會大幅削減。

根據預算案，為貧困和殘障人士提供的Medicaid計劃，將會在未來10年削減超過6,000億元撥款，而目前有4,200萬人申領的糧食券，未來10年也會削減1,910億元，減幅近三成，較國會共和黨人提出的更多。

稅務方面，特朗普提出把目前的稅階由7個減至3個，分別是10%、25%和35%，同時承諾會把企業稅減至15%。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。