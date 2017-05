2018財政預算案 政界反應普遍負面

By

【KTSF】

對於最新發表的財政預算案,華府政客最常見的反應就是說 ‘胎死腹中’。有這種想法不但是民主黨人,就連有影響力的共和黨人,由麥堅到麥康尼,以至眾議長賴恩等都反對這份預算案。比如南卡州聯邦參議員Linsey Graham就認為,這份預算案不負責任,因為將國務院經費大減三成,會引發很多類似班加西美領館襲擊事件發生。

民主黨人方面,反對的原因主要有兩大點。就是預算案建議大幅削減低收入人士的福利。如果再加上實行健保替代案,Medicaid受惠人數在未來十年將會大幅減少一半。糧食券的撥款也建議減少近兩千億元。社會安全金之中,對殘障人士的福利也會削減。民主黨人指,這些福利勁減用來抵銷對富有人士以萬億元計的減稅。

民主黨人質疑的也包括,未來十年建議減稅大約5萬億元,但如何填補這個財政缺口,這份預算案就無講清楚。另外又假設經濟增長GDP會有3%,其實如何可以平衡到預算仍然是未知數。

因此國會議員認為,預算案到他們手上時已注定死亡。

